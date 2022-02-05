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05.02.2022 (09:00)

В общевойсковой армии ВВО в Забайкалье состоялась тренировка по противодействию терроризму

На территории одного из объектов общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, состоялась комплексная тренировка по антитеррористической защищенности с участием офицеров  и военнослужащих подразделения охраны.

В ходе тренировки были выполнена эвакуация военнослужащих при условном нападении на объект, а также отработаны вопросы блокирования и ликвидации условных террористов.

В тренировке также приняли участие военнослужащие подразделений военной полиции, были задействованы специальная техника и вооружение.

Мероприятия по противодействию терроризму проводится в воинских частях объединения на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки военнослужащих, в решении внезапно возникающих учебно-боевых задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Антитеррор
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