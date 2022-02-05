05.02.2022 (08:30)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье среди военнослужащих началась подготовка ко второму отборочному этапу конкурса «Воин мира» АрМИ-2022

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, продолжается подготовка военнослужащих ко второму отборочному этапу конкурса «Воин мира» Армейских международных игр-2022.

Подготовка проводится среди 20 военнослужащих (15 мужчин и 5 девушек). В течение следующей недели, конкурсантам предстоит отработать весь спектр упражнений и задач конкурса. Основное внимание будет уделяться этапам под названием «Атлет» — подтягивание на перекладине, метание гранаты и ножа, бег на 100 м, комплексное силовое упражнение, и «Снайпер» — стрельба из автомата Калашникова на меткость.

Состязание проводится в несколько этапов: военно-спортивный — «Атлет», конкурс по боевой подготовке — «Профессионал», литературно-художественный и танцевальный творческий — «Кавалер» («Сударыня»), конкурс на знание военной истории, ратной славы и воинской доблести — «Эрудит».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице