05.02.2022 (08:00)

В Белогорске прошла противопожарная тренировка на коммунальных объектах Восточного военного округа

Комплексная пожарно-тактическая тренировка прошла на коммунальных объектах ЖКС № 7 (г. Белогорск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному военному округу (ВВО). Мероприятие проводилось военном городке «Складской».

По замыслу тренировки сотрудник, обнаруживший возгорание, сообщил по телефону дежурному пожарной команды одной из воинских частей ВВО, дислоцированной в «Складском». До её прибытия работники котельной приступили к тушению пожара с помощью огнетушителей и первичных средств пожаротушения.

С получением сигнала пожарная команда, оснащенная АЦ-6-40 на базе автомобиля КАМАЗ, выдвинулась к месту условного возгорания. Используя пожарные рукава, военнослужащие совместно с сотрудниками службы локализовали очаг, а также провели проливку прилегающей территории. В ходе тренировки отрабатывались развертывание, применение штатных гидрантов и пожарной пушки, а также скоростное вождение.

При тренировке были привлечены порядка 30 человек, и задействовано несколько единиц техники. Пожарная тренировка прошла согласно нормативному времени.

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