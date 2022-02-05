05.02.2022 (07:30)

В ВВО курсанты танковых войск изучают методику ведения современного боя на новых мультимедийных тренажерах в Хабаровском крае

В ходе мероприятий по боевой подготовке курсанты танковых войск общевойскового учебного центра Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, проходят обучение на новых компьютерных тренажерах.

Особенность теоретических и практических занятий заключается в использовании при обучении максимальных возможностей программного обеспечения тренажеров, имитирующих обстановку при ведении боя в различных климатических и погодных условиях.

Тренажер состоит из имитатора отделения управления танка и рабочего места инструктора, что позволяет инструктору осуществлять контроль над каждым действием обучаемого и обеспечивает посадку, высадку курсанта через люк механика-водителя, как из настоящего танка.

Кроме того, эффект реалистичности нахождения обучаемого в боевой машине обеспечивает размещение тренажера на динамической платформе, которая воспроизводит колебания, характерные для движения танка по различному рельефу местности.

Широкие возможности компьютерных тренажеров позволяют практически выполнять задачи наведения ствола танка на цель и осуществлять стрельбу по неподвижным и движущимся целям на различных дальностях и скоростях. При выполнении упражнений также имитируется траектория полета снарядов, движение мишеней, размеры которых изменяются пропорционально дальности.

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