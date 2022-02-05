05.02.2022 (07:00)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье в рамках паркового дня провели обслуживание военной техники и вооружения

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в целях совершенствования у личного состава технической и специальной подготовки, а также поддержания в готовности к применению вооружения и военной техники (ВВТ), под руководством командиров подразделений были проведены мероприятия паркового дня.

В частности состоялись комплексные практические занятия по технической подготовке, и соблюдению требований безопасности, проведены тренировки с личным составом пожарных команд, проверены на готовность к использованию дежурные транспортные средства.

На образцах вооружения и военной техники, находящейся на кратковременном хранении произведен контрольный осмотр, обслуживание топливных систем, систем охлаждения и аккумуляторных батарей. Помимо этого выполнено наведение внутреннего порядка в парках боевых машин, складах, а также пунктах технического обслуживания и ремонта.

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