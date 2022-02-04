04.02.2022 (23:30)

В Национальном центре управления обороной РФ прошел сбор должностных лиц по работе с верующими военнослужащими

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством начальника управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Олега Веселкова в режиме видеоконференцсвязи прошел методический сбор должностных лиц органов военного управления по работе с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации.

В сборе приняли участие должностные лица Минобороны России, в том числе священнослужители, должностные лица военно-политических управлений военных округов, главныхххээ? командований Вооруженных Сил Российской Федерации и командований родов войск, назначенные ответственными за организацию работы с верующими военнослужащими в соответствующих органах военного управления, а также председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.

Участники сбора выступили по вопросам, требующим повышенного внимания и новых единых подходов при организации мероприятий с верующими военнослужащими, определения роли и места войсковых и флотских священнослужителей, приобщения военнослужащих, членов их семей и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил к традиционным духовно-нравственным ценностям, гармонизации межрелигиозных взаимоотношений в воинских коллективах, их деятельности в особый период.

Основное внимание в работе сбора уделено обобщению передового опыта организации работы с верующими военнослужащими в ходе повседневной деятельности войск, при проведении полевых занятий, учений и маневров, в ходе подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Восток-2022».

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