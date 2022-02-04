04.02.2022 (19:45)
В Йошкар-Олинском ракетном соединении РВСН пройдет конкурс на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом
В Йошкар-Олинском ракетном соединении РВСН в рамках подготовки ко всеармейскому этапу конкурса АрМИ-2022 «Соколиная охота» пройдут состязания на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БЛА).
В отборочном этапе соревнований примают участие расчеты подразделений охраны и разведки ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные комплексами с БЛА типа «Элерон-3».
В ходе конкурса расчеты управления БЛА продемонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения диверсионно-разведывательных групп.
Победители соревнований примут участие в следующем этапе конкурса — на лучший расчет управления комплексом с БЛА в масштабе Владимирского ракетного объединения.