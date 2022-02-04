04.02.2022 (23:00)

В Ивановской области ракетчики проводят полную специальную обработку пусковых установок «Ярс»

В ходе учения с Тейковским ракетным соединением колонна ПГРК «Ярс» преодолела зараженный участок местности. Подразделения РХБЗ провели полную специальную обработку свыше 100 единиц техники, включая пусковые установки.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение диверсионно-разведывательной группой химического оружия.

По легенде учений, диверсанты использовали химические фугасы, снаряжённые отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Условный противник действовал в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

По сценарию учения преодолеть зараженный участок местности предстоит и одному из ракетных дивизионов. После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты проведут полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.

Также была выполнена задача по проведению санитарной обработки личного состава и дегазация личного оружия и обмундирования военнослужащих.

Ранее были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

В общей сложности в проведении учения задействовано более 1000 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.

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