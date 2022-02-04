04.02.2022 (22:30)

В филиале Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» открылась выставка, посвященная бою «Варяга»

В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора» открылась временная электронно-плоскостная выставка «„Варяг” и „Кореец”. Героический бой в бухте Чемульпо».

История боя, который прошел 27 января (09 февраля) 1904 года, расположена в двух залах филиала. В одном из них представлен стенд с информацией о ходе боя, в другом демонстрируется видеоролик «Варяг» и «Кореец» — бой в бухте Чемульпо».

Справочно:

Во время русско-японской войны 1904-1905 годов, пытаясь прорваться из корейского порта Чемульпо в Порт-Артур, российские корабли вступили в неравный бой с японской эскадрой. За час боя крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» произвели несколько попаданий в корабли противника, нанеся ему потери, но и сами, получив тяжелые повреждения, не смогли продолжить бой. Корабли вернулись в порт Чемульпо. По приказу командира крейсера «Варяг» капитана 1 ранга В.Ф.Руднева «Кореец» был взорван, а бронепалубный крейсер затоплен. Этот подвиг стал символом мужества и отваги русских моряков.

После сражения 24 русских моряка лечились в Чемульпо, несколько из них - скончались, и, умирая от ран, просили похоронить их на родной земле. Их прах с согласия японского правительства зимой 1911 года погребли на Морском кладбище во Владивостоке.

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