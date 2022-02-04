04.02.2022 (22:00)

В рамках проведения акции, посвященной 80-летию проведения Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года, военнослужащие ВДВ показали современные боевые возможности и тактику действий подразделений «крылатой гвардии»

4 февраля 2022 г. в рамках проведения военно-патриотической акции, посвященной 80-летию проведения Вяземской воздушно-десантной операции, в Городе воинской славы Вязьме в Смоленской области, участники лыжного перехода показали боевые возможности и тактику действий подразделений ВДВ с этапом розыгрыша боевых действий.

Военнослужащие Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ, экипированные в маскхалаты, совершили марш на боевых машинах десанта БМД-2, где осуществили сбор личного состава для последующих действий.

Десантники отработали захват полевого аэродрома условного противника. Затем усиленное парашютно-десантное подразделение, в ходе совершения рейда в тылу условного противника, провело обнаружение, захват и разгром вооруженных формирований с применением стрелкового оружия и имитацией нанесения ударов приданной артиллерии.

На выставочной площадке для гостей мероприятия состоялся показ современного вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск. Военнослужащие «крылатой гвардии» продемонстрировали приемы рукопашного боя. Военно-исторические клубы и поисковики из Смоленской области организовали выставку военной техники, экипировки и находок, обнаруженных в местах ожесточенных боев.

Для всех гостей мероприятия была развернута полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем.

Желающие узнать о требованиях, предъявляемых к кандидатам на военную службу по контракту в Воздушно-десантных войсках, смогли посетить развернутый пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Всего ходе мероприятий лыжного перехода личный состав пройдет более 850 км на лыжах, побывает в 16 городах. В каждом из них будут проведены акции, посвященные памяти героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Десантники пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям, где 80 лет назад шли ожесточенные бои.

Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 11 февраля 2022 г.

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