05.02.2022 (01:30)
В Щелковском ОКИК прошёл день электробезопасности
В Щелковском отдельном командно-измерительном комплексе Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова прошёл день электробезопасности.
В ходе комплексного занятия военнослужащих ознакомили с правилами соблюдения требований безопасности при эксплуатации и работах на электрооборудовании с применением средств электрозащиты, проверили удостоверения на право самостоятельной работы.
Также, были изучены способы оказания первой помощи пострадавшим в несчастных случаях.
С целью полного охвата личного состава занятия были организованы в течение двух дней.
Данный комплекс мероприятий направлен на совершенствование деятельности командиров всех степеней по сохранению здоровья и жизни военнослужащих.
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