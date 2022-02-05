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05.02.2022 (01:30)

В Щелковском ОКИК прошёл день электробезопасности

В Щелковском отдельном командно-измерительном комплексе Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова прошёл день электробезопасности.

В ходе комплексного занятия военнослужащих ознакомили с правилами соблюдения требований безопасности при эксплуатации и работах на электрооборудовании с применением средств электрозащиты, проверили удостоверения на право самостоятельной работы.

Также, были изучены способы оказания первой помощи пострадавшим в несчастных случаях.

С целью полного охвата личного состава занятия были организованы в течение двух дней.

 Данный комплекс мероприятий направлен на совершенствование деятельности командиров всех степеней по сохранению здоровья и жизни военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главный испытательный космический центр им. Г.С. Титова , Воздушно-космические силы (ВКС)
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