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05.02.2022 (00:30)

В Амурском соединении дальней авиации прошли памятные мероприятия, посвящённые Сталинградской битве

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, прошли мероприятия посвященные победе Красной армии в Сталинградской битве.

В ходе памятной акции с личным составом проведены общие собрания, где военнослужащим напомнили о событиях тех кровопролитных дней.

В рамках мероприятия организовано посещение в патриотические музеи, развернутые в клубах воинских частей, просмотр военно-патриотических и художественных фильмов посвященных тематике наступления советских войск и операции «Уран», а также чтение книг произведений о Великой Отечественной войне в гарнизонных библиотеках.

При выступлении перед личным составом командир авиационного соединения генерал-майор Андрей Малышев подчеркнул, что именно Сталинградская битва стала поворотным моментом в ходе Второй мировой войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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