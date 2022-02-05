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05.02.2022 (05:30)

Экипажи палубных вертолётов Тихоокеанского флота в рамках учения провели ледовую разведку в районе пролива Лаперуза

Экипажи палубных поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС Морской авиации  Тихоокеанского флота в рамках учения провели ледовую разведку пролива Лаперуза, соединяющего Японское и Охотское моря, для прокладывания в условиях сложной ледовой обстановки оптимального маршрута движения отряда боевых кораблей ТОФ через проливную зону.

Экипажи вертолетов оценивают состояние льда на участках планируемого перехода, выявляя безопасные маршруты движения и определяют оптимальные направления преодоления ледовых полей.

В районе ожидания организована безопасная стоянка кораблей и судов Тихоокеанского флота на незащищенном рейде. Военнослужащими подразделения противоподводно-диверсионной обороны усилен контроль за водной поверхностью, проводится профилактическое гранатометание.

В период стоянки корабли отряда траверзным способом пополнили запасы воды и топлива от танкеров вспомогательного флота, а также провели тренировки по организации противовоздушной обороны и противодействию диверсионной деятельности условного противника.

Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море в рамках планового военно-морского учения во вторник. В учении принимают участие корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль управления «Маршал Крылов», а так же малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера. В рамках мероприятий корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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