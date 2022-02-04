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04.02.2022 (21:30)

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища стали призерами IV Всеармейского чемпионата среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации по шахматам

Команда Нахимовского военно-морского училища завоевала второе место на IV Всеармейском чемпионате среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации по шахматам

Со второго по четвертое февраля среди воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации проходил IV Всеармейский чемпионат по шахматам. Организатором чемпионата в этом году стало Кемеровское президентское кадетское училище, а само мероприятие прошло в онлайн формате. За первое место боролись суворовцы, нахимовцы и кадеты со всей страны, около 200 человек.

Нахимовское военно-морское училища на соревнованиях представила команда из пяти человек: Лапин Артём, Клиниченко Никита, Степанов Михаил, Юткин Святозар, Степко Сергей. Все они являются представителями «Шахматного клуба» Нахимовского военно-морского училища и занимаются у педагога дополнительного образования НВМУ Алексея Галая. В ходе соревнований команда одержала 6 побед, дважды уступила, и один матч свела вничью, заняв итоговое второе место. Первое место завоевали суворовцы из Санкт-Петербурга, а замкнула тройку призеров команда Казанского СВУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Военное училище , Соревнования
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