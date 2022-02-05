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05.02.2022 (05:00)

Штурмовики Су-25СМ Восточного военного округа перебазировались на военные аэродромы Республики Беларусь

Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь.

Летчики осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае в Брестскую область, преодолев расстояние более 7000 километров.

По прибытию на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач по предназначению

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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