04.02.2022 (21:00)

Десантники-участники лыжного перехода преодолев около 600 км. достигли Города воинской славы Вязьмы в Смоленской области

Командованием Воздушно-десантных войск проводится комплекс военно-патриотических мероприятий посвященных памятной дате военной истории России, – 80-летию проведения Вяземской воздушно-десантной операции, которая является одной из самых крупных воздушно-десантных операций, проведенных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

27 января 2022 года, (в исторический день начала десантной операции в 1942 году) в память о подвиге воинов-десантников четвертого воздушно-десантного корпуса, командующим Воздушно-десантными войсками, Героем Российской Федерации генерал-полковником Андреем Сердюковым был дан старт лыжному переходу, в котором принимают участие военнослужащие Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В Городе воинской славы Вязьме в Смоленской области участники лыжного перехода посетили мемориальный комплекс с Вечным огнем, где возложили цветы к памятнику командующему 33-й армией генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову.

Военнослужащие ВДВ, совместно с администрацией, ветеранскими и молодежными организациями провели военно-патриотическую акцию, посвященную памяти павших воинов.

«Участниками лыжного перехода уже пройдено около шестисот километров, через девять городов и населенных пунктов, два из которых Города воинской славы - Волоколамск и Ржев. В каждом городе и населённом пункте проводились военно-патриотические акции, встречи с ветеранами и юнармейцами, концертные выступления вокально-инструментальных ансамблей соединений Воздушно-десантных войск. На завершающем этапе лыжного перехода десантникам предстоит пройти еще триста километров по шести населённым пунктам» - отметил на митинге заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин.

Всего ходе мероприятий лыжного перехода личный состав пройдет более 850 км на лыжах, побывает в 16 городах. В каждом из них будут проведены акции, посвященные памяти героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Десантники пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям, где 80 лет назад шли ожесточенные бои.

Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 11 февраля 2022 г.

Справочно

В течение января-февраля 1942 года в тыл немецких войск в районе западнее города Юхнов было сброшено с парашютами 7373 человека из состава 9-й и 214-й воздушно-десантных бригад. Авиационная группа, созданная для проведения операции, имела в своем составе 352 транспортных самолета. Всего в ходе Вяземской воздушно-десантной операции была осуществлена выброска свыше 10 тыс. десантников.

В течение более пяти месяцев десантники прошли в тылу противника свыше 600 км, освободили около 200 населенных пунктов, уничтожили до 15 тыс. солдат и офицеров противника, вывели из строя много боевой техники.

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