04.02.2022 (20:30)
Военнослужащие ЦВО в Поволжье продезинфицировали территорию более 30 объектов военного назначения
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье продезинфицировали территорию 30 объектов военного назначения, включая помещения штаба 2-й общевойсковой армии.
Обработку проводили специалисты мобильного отряда войск РХБ защиты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Военнослужащие продезинфицировали бытовые помещения и учебные классы, а также помещения общего пользования: коридоры, холлы и лестничные площадки.
Мероприятия проходят в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции. Для дезинфекции военнослужащие применяют специальные комплексы ДКВ-1. Работы проводятся в средствах защиты кожи, органов дыхания, лица и глаз.
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