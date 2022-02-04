04.02.2022 (20:30)

Военнослужащие ЦВО в Поволжье продезинфицировали территорию более 30 объектов военного назначения

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье продезинфицировали территорию 30 объектов военного назначения, включая помещения штаба 2-й общевойсковой армии.

Обработку проводили специалисты мобильного отряда войск РХБ защиты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Военнослужащие продезинфицировали бытовые помещения и учебные классы, а также помещения общего пользования: коридоры, холлы и лестничные площадки.

Мероприятия проходят в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции. Для дезинфекции военнослужащие применяют специальные комплексы ДКВ-1. Работы проводятся в средствах защиты кожи, органов дыхания, лица и глаз.

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