04.02.2022 (20:00)

Санкт-петербургские суворовцы во второй раз стали чемпионами шахматного чемпионата среди воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны России

Воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища во второй раз стали победителями Всеармейского онлайн-чемпионата по шахматам среди суворовцев, нахимовцев, кадет и воспитанников, обучающихся в довузовских учебных заведениях Минобороны России.

Чемпионат проводился в течение трех дней, со 2 по 4 февраля, в форме командного первенства с личным зачетом в спортивной дисциплине «Быстрые шахматы» по швейцарской системе в девять туров.

В качестве онлайн-площадки проведения чемпионата выступило Кемеровское президентское кадетское училище, на базе которого была организована работа судейской коллегии, возглавляемая международным мастером по шахматам, судьей первой категории А.А. Шураевым.

В состязаниях приняли участие около 200 суворовцев, нахимовцев, кадет и воспитанниц. Торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата были проведены по видео-конференц-связи.

«Вы нашли общий интерес, который вас сближает, — это игра в шахматы. И здесь я хотел бы озвучить девиз Международной федерации шахмат: «Мы — одна семья». Этот девиз прекрасно демонстрирует взаимопонимание, уважение и взаимную поддержку людей, которые разговаривают на языке шахмат», — отметил в ходе церемонии закрытия турнира начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он добавил, что «военное дело, как и шахматная игра, содержит в себе схожие понятия: стратегия и тактика, мобилизация и концентрация сил, глубокий расчет и анализ. Именно поэтому в довузовских образовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации успешно реализуются программы обучения игре в шахматы».

По итогам состязаний победу одержала команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища, второе место заняла команда Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», третье место — Нахимовское военно-морское училище (г. Санкт-Петербург).

В личном зачете лучший результат на первой доске показал кадет инженерной школы Военно-воздушной академии Руслан Коптев, на второй доске — воспитанник филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) Андрей Ребенков, на третьей — суворовец Санкт-Петербургского суворовского военного училища Григорий Малышев, на четвертой — кадет Кызылского президентского кадетского училища Арыяа Хоюр-оол.

Командам и воспитанникам, занявшим призовые места, на торжественной церемонии закрытия чемпионата вручены ценные призы — подарочные издания книг о великих шахматистах, сувенирные шахматы, шахматный стол, шахматный компьютер, а победителям командного первенства — интерактивная шахматная доска.

По окончании церемонии обучающиеся довузовских образовательных учреждений в режиме онлайн пообщались с Сергеем Карякиным, задали ему вопросы о чемпионате и получили от гроссмейстера ценные советы по игре в шахматы.

В следующем году в формат проведения чемпионата планируется добавить соревнования на определение абсолютного чемпиона в личном первенстве, причем судьей абсолютного зачета станет Сергей Карякин.

«Кроме судейства могу провести партию со всеми претендентам на абсолютное первенство», — добавил гроссмейстер.

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