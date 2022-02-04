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04.02.2022 (19:30)

Летчики самолетов морской авиации Балтийского флота провели тренировки по перехвату воздушных целей и нанесению ударов по учебным целям

Летчики самолетов морской авиации Балтийского флота провели тренировки по перехвату воздушных целей и нанесению ударов по учебным целям.

В частности, по замыслу плановой тренировки экипажи истребителей Су-27, заняв указанный район поиска, обнаружили цель, сопроводили ее, а также отработали действия по принудительной посадке самолёта условного противника на аэродром.

В то же время экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации флота отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным и наземным целям в морских и сухопутных полигонах флота.

В общей сложности в тренировках было задействовано более 10 самолетов морской авиации Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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