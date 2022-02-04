04.02.2022 (19:00)

На Балтийском флоте продолжаются отборочные этапы конкурсов «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» АрМИ-2022

В мотострелковом и танковом полках армейского корпуса Балтийского флота завершается первый отборочный этап конкурса «Суворовский натиск». Состязания проходят на полигоне Правдинский в Калининградской области.

В ходе соревнований экипажи боевых машин пехоты БМП-2 борются за победу в индивидуальной гонке. Участники преодолевают дистанцию с естественными и искусственными препятствиями, совершают марш-бросок, а также демонстрируют меткость при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Далее в ходе соревнований экипажи БМП-2 состязаются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней.

По результатам выступлений судьи составляют индивидуальный рейтинг выступлений каждого экипажа БМП-2, согласно которому будет сформирована команда, которая отправится отстаивать честь соединения на втором этапе конкурса.

В тоже время на общевойсковых полигонах Калининградской области проходит отборочный этап конкурса «Танковый биатлон».

В ходе выполнения конкурсных упражнений экипажи танков состязаются в огневом поражении трех мишеней прямой наводкой штатным артиллерийским снарядом на дальностях до 2 тыс. метров, при стрельбе с закрытой огневой позиции — на дальности свыше 5 тыс. метров, а также в преодолении препятствий и скоростном прохождении трассы.

Экипажи, показавшие лучшие результаты, будут отстаивать честь своих полков на следующих этапах конкурсов «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон», которые пройдут в марте текущего года.

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