Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.02.2022 (19:00)

На Балтийском флоте продолжаются отборочные этапы конкурсов «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» АрМИ-2022

В мотострелковом и танковом полках армейского корпуса Балтийского флота завершается первый отборочный этап конкурса «Суворовский натиск». Состязания проходят на полигоне Правдинский в Калининградской области.

В ходе соревнований экипажи боевых машин пехоты БМП-2 борются за победу в индивидуальной гонке. Участники преодолевают дистанцию с естественными и искусственными препятствиями, совершают марш-бросок, а также демонстрируют меткость при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Далее в ходе соревнований экипажи БМП-2 состязаются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней.

По результатам выступлений судьи составляют индивидуальный рейтинг выступлений каждого экипажа БМП-2, согласно которому будет сформирована команда, которая отправится отстаивать честь соединения на втором этапе конкурса.

В тоже время на общевойсковых полигонах Калининградской области проходит отборочный этап конкурса «Танковый биатлон».

В ходе выполнения конкурсных упражнений экипажи танков состязаются в огневом поражении трех мишеней прямой наводкой штатным артиллерийским снарядом на дальностях до 2 тыс. метров, при стрельбе с закрытой огневой позиции — на дальности свыше 5 тыс. метров, а также в преодолении препятствий и скоростном прохождении трассы.

Экипажи, показавшие лучшие результаты, будут отстаивать честь своих полков на следующих этапах конкурсов «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон», которые пройдут в марте текущего года.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел второй этап конкурса среди специалистов ремонтного подразделения
Специалисты РХБ защиты ЗВО в Курской области отработали ликвидацию последствий условной техногенной аварии
Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений общевойсковой армии ЗВО готовятся к отборочному этапу конкурса «Мастер-оружейник»

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false