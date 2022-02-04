04.02.2022 (18:30)

В Омском филиале Военной академии МТО проведено контрольное занятие по дисциплине «Практика вождения автомобилей»

На полевой базе Омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрёлева в соответствии с программой обучения с курсантами проведено практическое занятие по выполнению контрольного упражнения по вождению автомобилей.

Основной задачей занятия являлось обучение курсантов технике вождения военных автомобилей с выполнением учебных вопросов по движению в ограниченных проездах и сложному маневрированию.

Обучение курсантов вождению военной автомобильной техники является составной частью боевой подготовки войск и направлено на практическое усвоение необходимых навыков, а также на выработку решительности, самостоятельности, инициативы и привитие уверенности в высоких технических возможностях машин.

Обучающиеся показали твёрдые знания Правил дорожного движения и хорошие навыки практического вождения автомобилей, что позволило выполнить контрольное упражнение на высоком уровне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице