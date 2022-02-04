Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.02.2022 (18:30)

В Омском филиале Военной академии МТО проведено контрольное занятие по дисциплине «Практика вождения автомобилей»

На полевой базе Омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрёлева в соответствии с программой обучения с курсантами проведено практическое занятие по выполнению контрольного упражнения по вождению автомобилей.

Основной задачей занятия являлось обучение курсантов технике вождения военных автомобилей с выполнением учебных вопросов по движению в ограниченных проездах и сложному маневрированию.

Обучение курсантов вождению военной автомобильной техники является составной частью боевой подготовки войск и направлено на практическое усвоение необходимых навыков, а также на выработку решительности, самостоятельности, инициативы и привитие уверенности в высоких технических возможностях машин.

Обучающиеся показали твёрдые знания Правил дорожного движения и хорошие навыки практического вождения автомобилей, что позволило выполнить контрольное упражнение на высоком уровне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Морские пехотинцы Дальневосточного ВОКУ проходят курс обучения по легководолазной подготовке
В Михайловской военной артиллерийской академии начался месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
Музыканты оркестра Военной академии РХБЗ выступили с концертной программой, посвященной 115-летию композитора Василия Соловьева-Седого
Специалисты бригады МТО ЗВО выполнили доставку боеприпасов и горючего на учении в Нижегородской области

Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false