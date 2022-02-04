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04.02.2022 (18:15)

Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 ЦВО отработали более 100 учебно-боевых задач на учении в горах Тувы

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) отработали более 100 учебно-боевых задач в ходе учения по ведению боевых действий в горах, которое завершилось в Республике Тыва.

В рамках учения в горах Западного Саяна летчики армейской авиации отработали преодоление горных хребтов на высотах от 1500 до 3000 метров. Экипажи ударных Ми-24П выполнили ведение боевых действий в составе звеньев, блокирование и уничтожение условных бандформирований в горных ущельях, а также организовали воздушный коридор для пролета транспортной авиации. Транспортно-боевые Ми-8АМТШВ отработали высадку тактического десанта на неподготовленные высокогорные площадки, расположенные на высоте 1500, 2000 и 3000 метров над уровнем моря.

В лётно-тактическом учении было задействовано 12 единиц авиационной техники: вертолеты Ми-24, Ми-8 и транспортные самолёты Ан-26; более 200 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Вертолеты , Центральный военный округ
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