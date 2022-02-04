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04.02.2022 (18:00)

Российские мотострелки в Таджикистане при поддержке вертолетов уничтожили условных террористов

Мотострелки 201-й российской военной базы при поддержке армейской авиации и артиллерии уничтожили условных террористов в ходе тактического учения в горах Таджикистана.

По замыслу учения расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10» в районе полигона Самбули вскрыл выдвижение вооруженной бандгруппы, направляющейся в населенный пункт для проведения ряда террористических атак.

Мотострелковые подразделения, усиленные расчетами автоматических гранатометов АГС-17 и 120-мм минометов «Сани», выдвинулись в назначенный район с целью проведения операции по уничтожению условного противника. Блокировав район, два звена вертолетов Ми-24 и Ми-8ТМВ-5-1 нанесли ракетный удар по колонне автомобилей, на которых передвигалась группа. Живую силу противника, укрывшуюся в складках горной местности, мотострелки уничтожили из вооружения бронетранспортеров БТР-82А при поддержке минометной батареи.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор , Таджикистан
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