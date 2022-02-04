04.02.2022 (17:45)

Спецназ ЦВО освободил от условных диверсантов объекты военной инфраструктуры под Новосибирском

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения дежурных смен по противодействию терроризму в Новосибирской области уничтожили условных диверсантов, проникших на территорию военного городка и парка боевых машин.

В ходе учения военнослужащие получили сигнал тревоги и оперативно выдвинулись в районы расположения захваченных условным противником военных объектов. Под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр-СПН» и «Тайфун-К» спецназ окружил и уничтожил отдельные группы противника огнем из автоматов АК-12, пулеметов ПК и снайперских винтовок ВСС.

Кроме того, на учении отрабатывались вопросы штурма зданий, применения специальных средств разминирования и обнаружения опасных предметов, а также использования средства разведки, связи и наблюдения.

Всего в учении принимало участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице