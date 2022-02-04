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04.02.2022 (17:30)

Военнослужащие ЦВО помогают автомобилистам в Самарской области справиться со снежным пленом

Командование Самарского гарнизона на селекторном совещании поблагодарило военнослужащих, которые сегодня оказали помощь автомобилистам выехать из снежных сугробов.

«Нам звонили, сообщили, что военнослужащие оказали помощь жителю региона вытащить машину из сугроба. Благодарили. Знаю, военнослужащие часто помогают, не остаются в стороне. Поэтому, прошу вас, товарищи командиры, своим решением объявить этим военнослужащим благодарность и ставить в пример», — сказал заместитель командующего 2-й армией Центрального военного округа (ЦВО) полковник Павел Олексюк на селекторном совещании.

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В ночь на 3 февраля на Самарскую область обрушился снегопад. Он стал причиной транспортных проблем. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Даже были временно перекрыты федеральные дороги. Ограничения для движения грузовых и маршрутных транспортных средств были введены на участке с 93 по 132 км федеральной трассы М5 «Урал» на участке подъезда к Оренбургу со стороны Самарской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Автомобили
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