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04.02.2022 (17:15)

Разведчики ЦВО на учении в Алтайском крае уничтожил склады с оружием условного противника

Разведывательные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Алтайском крае уничтожили склады с оружием и колонну техники условного противника.

По замыслу учения разведгруппы совершили скрытный марш-бросок и проникли в тыл противника, где произвели минирование складов с оружием и боеприпасами. Применив на пути отхода оптико-электронные средства разведки, военнослужащие обнаружили движущуюся по объездным дорогам в сторону складов колонну автомобилей, после чего организовали засаду и атаковали ее. Уничтожив условного противника, разведчики произвели досмотр автомобильной техники и захватили секретные сведения. Далее произвели подрыв складов с оружием и отошли к точке сбора.

На учение привлекалось около 200 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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