04.02.2022 (17:00)

Военнослужащие подразделений РХБ защиты ЦВО скрыли командный пункт от высокоточного оружия условного противника на Алтае

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, скрыли командный пункт и расположение войск от нанесения условным противником удара высокоточным оружием.

В ходе проведения тактико-специального учения военнослужащие подразделения РХБ защиты выполнили задачу по скрытию месторасположения командного пункта от самолета-разведчика и средств огневого поражения с лазерным наведением.

Для скрытия передвижения войск и мест расположения командного пункта военные специалисты применили машины ТДА-2К, при помощи которых установили аэрозольную завесу на площади более одного квадратного километра. Данные машины способны наводить горизонтальные и приподнятые аэрозольные завесы, обеспечивающие надёжное прикрытие крупных объектов. Учитывая погодные условия и рельеф местности, военнослужащие добились максимального покрытия места расположения командного пункта.

Специалисты РХБ защиты также отработали прикрытие аэрозольной завесой передвижения механизированной колонны и личного состава, создав иллюзию снежного покрова.

На учение привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

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