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04.02.2022 (16:45)

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Кировской области рассказал жителям региона о преимуществах военной службы по контракту

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Кировской области выступил в эфире регионального телевидения. Подполковник Игорь Алексеев рассказал об особенностях и преимуществах военной службы по контракту.

В ходе эфира до зрителей доведена информация об особенностях заключения контракта на военную службу, а также о льготах, которые получают граждане при поступлении на военную службу по контракту. Кроме того, корреспондентам напомнили, что теперь молодые люди призывного возраста могут выбрать год службы по призыву или же два года военной службы по контракту.

В завершение выступления начальник пункта акцентировал внимание представителей СМИ, что военнослужащие по контракту обеспечиваются вещевым имуществом, служебным жильем или же получают компенсацию за съем жилого помещения. При этом граждане, заключившие второй контракт, имеют возможность вступить в накопительно-ипотечную систему, где выплаты по ипотечному займу производит за военнослужащих государство.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Служба по контракту , Центральный военный округ
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