04.02.2022 (16:30)

Юнармия и Российское движение школьников начали съемки второго сезона реалити-шоу «Защитники»

В Подмосковье начались съемки второго сезона реалити-шоу «Защитники». В ближайшие 10 дней участникам предстоят нешуточные испытания, а в День защитника Отечества пройдет премьера первого эпизода в официальных группах движения «Юнармия» и Российского движения школьников ВКонтакте.

В этом году ведущим шоу станет популярный спортивный блогер Алексей Столяров. Съемки шести эпизодов проходят на территории подмосковного Учебно-методического центра «Авангард» и Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Легенда проекта сохраняется — подростки из разных регионов России под присмотром звездных наставников пытаются «выжить» в непривычных для себя условиях и доказать, что именно они достойны звания защитников.

«Каждому из ребят предстоит проявить ловкость, смекалку и силу характера. И если первый сезон реалити-шоу вызвал небывалый зрительский интерес и широкое обсуждение каждого отдельно взятого испытания, то второй сезон обещает быть еще более неожиданным, интригующим и захватывающим», — подчеркнул начальник Главного штаба Юнармии олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Кастинг на второй сезон стартовал в октябре прошлого года, о нем объявили во время Всероссийской игры «Победа». На этот раз организаторы решили увеличить количество участников. Теперь их будет не 12, а 16 — восемь парней и восемь девушек. Возможно, совсем скоро жизнь этих ребят сильно изменится.

«Участие в «Защитниках» — это настоящее испытание на прочность, в котором раскрывается сила характера и закаляется воля. А победа в шоу — это еще и известность, которая принесет новые возможности», — сказала исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина.

Первой сезон «Защитников» собрал более миллиона просмотров в социальных сетях. В нем победили Виктория Апостолова из Твери — теперь она самый молодой в истории Юнармии начальник регионального штаба — и Данила Порхун из Владимирской области — у него пошла в гору спортивная карьера.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более миллиона участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента Российской Федерации 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 25 тыс. школ — это более 1,5 млн участников из 85 субъектов РФ, среди которых школьники, их родители и учителя.

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