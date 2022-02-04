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04.02.2022 (16:15)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке

С личным составом мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по специальной подготовке для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ сдавали тесты, которые включали в себя вопросы функциональных обязанностей при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности, а также нормы международного права.

Специальная подготовка российских миротворцев, помимо языка, включает в себя изучение военно-политической обстановки в районе конфликта, культурных и исторических особенностей региона. Благодаря таким занятиям военнослужащие изучают не только иностранный язык, но и расширяют свой кругозор, познавая культуру, традиции и этнографические особенности региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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