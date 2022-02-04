04.02.2022 (16:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел второй этап конкурса среди специалистов ремонтного подразделения
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова прошёл второй этап конкурса среди специалистов ремонтного подразделения.
На данном этапе конкурса участники состязались в прохождении маршрута протяженностью три километра, который оборудован препятствиями, а также площадками для выполнения специальных работ.
На указанных площадках экипажи отработали действия по вытаскиванию и буксировке поврежденной военной техники из окопа, выполнили норматив по замене колеса, отработали снятие и установку аккумуляторной батареи. В случае неправильного выполнения норматива экипажу засчитывалось штрафное время.
По итогам второго этапа состязаний среди специалистов-ремонтников ОГРВ ПРРМ экипажам были присвоены баллы в общезачетную таблицу. Конкурс завершится после четвертого этапа.