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04.02.2022 (16:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел второй этап конкурса среди специалистов ремонтного подразделения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова прошёл второй этап конкурса среди специалистов ремонтного подразделения.

На данном этапе конкурса участники состязались в прохождении маршрута протяженностью три километра, который оборудован препятствиями, а также площадками для выполнения специальных работ.

На указанных площадках экипажи отработали действия по вытаскиванию и буксировке поврежденной военной техники из окопа, выполнили норматив по замене колеса, отработали снятие и установку аккумуляторной батареи. В случае неправильного выполнения норматива экипажу засчитывалось штрафное время.

По итогам второго этапа состязаний среди специалистов-ремонтников ОГРВ ПРРМ экипажам были присвоены баллы в общезачетную таблицу. Конкурс завершится после четвертого этапа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Конкурсы
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