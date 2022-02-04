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04.02.2022 (15:45)

Специалисты РХБ защиты ЗВО в Курской области отработали ликвидацию последствий условной техногенной аварии

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) отработали ликвидацию последствий условной аварии на одном из предприятий химической промышленности в Курской области.

В ходе тактико-специального учения военнослужащие РХБ защиты выдвинулись на военный полигон. Расчёты машин химической разведки РХМ-6 выполнили комплекс мероприятий по выявлению площади заражения, прогнозированию распространения отравляющих веществ в окружающей среде с учетом текущих погодных условий. При помощи тепловых машин УТМ-80 и авторазливочных станций АРС-14КМ специалисты приступили к обеззараживанию территорий.

Дополнительные расчёты РХБ защиты на месте развернули специальные посты, на которых оказали первую медицинскую помощь и провели санитарную обработку условно пострадавшим.

На учение привлекалось более 550 военнослужащих РХБ защиты ЗВО, было задействовано около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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