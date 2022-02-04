04.02.2022 (15:25)

С мотострелками Северного флота проведено практическое занятие по огневой подготовке

На военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области прошло практическое занятие по огневой подготовке с военнослужащими отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Военнослужащие отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера.

Мотострелки вели огнь из штатного оружия: автоматов, пулемётов и гранатомётов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Танкисты вели стрельбу из 125-мм пушки танка Т-80БВМ штатным снарядом по появляющимся и движущимся целям. Мишени имитировали военные объекты противника: танки, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт. Стрельбу по мишеням танкисты выполняли с ходу на расстоянии до 2 тыс. метров.

Выполнение поставленных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики является отличительной особенностью подразделений сухопутных войск Северного флота. Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих и вооружия к действиям при низкой температуре, глубоком снежном покрове и сильном ветре.

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