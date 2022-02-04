04.02.2022 (15:00)

В соединении управления 2-й общевойсковой армии ЦВО прошло учение по противодействию терроризму

В соединении управления 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) прошло учение по противодействию терроризму.

Военнослужащие отработали действия по блокированию и уничтожению условного противника на контрольно-пропускном пункте и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, в ходе учения было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы.

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