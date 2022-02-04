04.02.2022 (15:15)

Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений общевойсковой армии ЗВО готовятся к отборочному этапу конкурса «Мастер-оружейник»

Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) на полигоне в Белгородской области готовятся к отборочному этапу конкурса Армейских международных игр-2022 «Мастер оружейник».

Программа подготовки военнослужащих включает в себя пять этапов, в ходе которых мастера-оружейники будут отрабатывать нормативы по эвакуации 122-мм буксируемых гаубиц и реактивных систем залпового огня «Град».

Отбуксировав технику через специальный маршрут, оборудованный косогорами, бродами, колейными мостами и имитационными минно-взрывными заграждениями, военнослужащие должны будут при помощи мобильных ремонтных мастерских МРС-АРМ произвести замену ствола, полную разборку и сборку орудий, а также холостой выстрел, означающий успешность выполнения поставленной задачи.

На этапе «Оружейный биатлон» военнослужащие на время выполнят разборку и сборку ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В, пистолетов ПМ и автоматов Калашникова АК-74М, после чего им предстоит поразить различные подвижные и статичные мишени.

Всего в соревнованиях принимают участие более 200 специалистов ремонтно-восстановительных подразделений общевойсковой армии ЗВО.

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