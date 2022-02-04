04.02.2022 (14:15)

В медучреждениях ЦВО в два раза увеличен коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией

В военно-медицинских учреждениях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья, в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции и оказания помощи заболевшим в два раза увеличен коечный фонд. Численность мест размещения больных доведена до 1,5 тыс. единиц.

Также для противодействия инфекции военные эпидемиологи на треть нарастили возможность ПЦР-тестирований до 1,2 тыс. исследований в сутки.

На контрольно-пропускных пунктах соединений, воинских частей и учреждений постоянно дежурят медицинские работники, организовано около 600 пунктов барьерной термометрии. Только в январе этого года ревакцинировано более 27 тыс. человек. Всего в границах ответственности ЦВО прошло ревакцинацию почти 145 тыс. военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.

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