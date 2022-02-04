04.02.2022 (14:00)

Более 2 тыс. младших специалистов ЗВО совершенствуют навыки вождения автомобилей в зимних условиях в Воронежской области

Более 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) совершенствуют навыки вождения автомобилей в зимних условиях на автодромах Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в Воронежской области.

Предварительно автодром учебного центра был специально подготовлен для вождения в условиях заснеженных дорог. На нём военнослужащие оттачивают свои навыки прохождения естественных и искусственных подъёмов, спусков, резких поворотов, учатся проходить колейные мосты. Особое внимание уделяется занятиям в условиях ограниченной видимости, когда в регионе сильная метель.

Подготовка младших специалистов проходит на пяти разновидностях колёсной техники B, С и Е категорий с 4х4 и 3х3 колёсными базами, такелажниках, бронетранспортёрах, а также боевых машинах пехоты и танках.

Ежегодно около 70% военнослужащих, прошедших обучение в Острогожском учебном центре, продолжают свою службу в частях и соединениях ЗВО.

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