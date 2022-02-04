Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.02.2022 (13:45)

Специалисты морской инженерной службы Черноморского флота на учении в Крыму применили новейшие автомобили разминирования

Специалисты морской инженерной службы Черноморского флота (ЧФ) применили новейшие специальные автомобили групп разминирования (САГР) в ходе специального учения на полигоне Ангарский в Крыму.

В соответствии с замыслом учения подразделения разминирования ЧФ выполнили задачи по проверке маршрутов выдвижения войск, инженерной разведке дорог современными средствами поиска и идентификации взрывоопасных предметов, а также с помощью специального автомобиля САГР отработали организацию транспортировки найденных взрывоопасных предметов к месту уничтожения.

Специальный автомобиль группы разминирования на базе пикапа УАЗ-2363 предназначен для выполнения задач оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки взрывоопасных предметов первой степени опасности без взрывателей.

В состав специального оборудования САГР входит: кузов-капсула, контейнер, стеллаж для укладки, металлические ящики для перевозки взрывчатых веществ, средства для локализации взрыва, система автоматического пожаротушения. Шасси автомобиля дополнительно усилены, установлена специальная резина.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Под Волгоградом начался лагерный сбор с подразделениями ракетных войск и артиллерии 20-й мотострелковой дивизии ЮВО
Военнослужащие ЮВО в Ставропольском крае приступили к отработке элементов тактической стрельбы с применением сирийского боевого опыта
Военнослужащие ЮВО в Армении проводят дезинфекцию объектов военной и социальной инфраструктуры
В Каспийске открыт центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false