04.02.2022 (13:45)

Специалисты морской инженерной службы Черноморского флота на учении в Крыму применили новейшие автомобили разминирования

Специалисты морской инженерной службы Черноморского флота (ЧФ) применили новейшие специальные автомобили групп разминирования (САГР) в ходе специального учения на полигоне Ангарский в Крыму.

В соответствии с замыслом учения подразделения разминирования ЧФ выполнили задачи по проверке маршрутов выдвижения войск, инженерной разведке дорог современными средствами поиска и идентификации взрывоопасных предметов, а также с помощью специального автомобиля САГР отработали организацию транспортировки найденных взрывоопасных предметов к месту уничтожения.

Специальный автомобиль группы разминирования на базе пикапа УАЗ-2363 предназначен для выполнения задач оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки взрывоопасных предметов первой степени опасности без взрывателей.

В состав специального оборудования САГР входит: кузов-капсула, контейнер, стеллаж для укладки, металлические ящики для перевозки взрывчатых веществ, средства для локализации взрыва, система автоматического пожаротушения. Шасси автомобиля дополнительно усилены, установлена специальная резина.

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