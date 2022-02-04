04.02.2022 (13:30)

Военные инженеры ЗВО помогли восстановить дорожное сообщение населенных пунктов в Воронежской области

Военнослужащие инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тактико-специальное учение по восстановлению автомобильного движения в Воронежской области в связи пришедшим снежным циклоном.

Инженерные подразделения при помощи путепрокладчиков БАТ-2 очистили от снега около 3 км. дороги местного значения, прилегающей к военному полигону и проходящим подъездным дорогам к жилым домам жителей населённого пункта Вервековка.

Также в задачи специалистов инженерных войск вошла очистка подъездных дорог в военном городке и ликвидация снежных завалов.

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