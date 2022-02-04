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04.02.2022 (14:45)

Армейский фигурист Марк Кондратюк принёс сборной восемь очков в короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022

Сегодня в рамках зимних Олимпийских игр в китайском Пекине стартовали соревнования фигуристов в командном турнире. Действующий чемпион Европы и России армейский фигурист Марк Кондратюк занял третье место и принёс сборной восемь очков по итогам короткой программы в мужском одиночном катании.

Спортсмен ЦСКА набрал 95,81 балла. Первое место занял американец Натан Чен — 111,71 балла. Вторым стал японец Сёма Уно — 105,46.

Короткая программа у мужчин — первый вид командных соревнований.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования , Зимние Олимпийские игры 2022
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