04.02.2022 (14:45)

Армейский фигурист Марк Кондратюк принёс сборной восемь очков в короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022

Сегодня в рамках зимних Олимпийских игр в китайском Пекине стартовали соревнования фигуристов в командном турнире. Действующий чемпион Европы и России армейский фигурист Марк Кондратюк занял третье место и принёс сборной восемь очков по итогам короткой программы в мужском одиночном катании.

Спортсмен ЦСКА набрал 95,81 балла. Первое место занял американец Натан Чен — 111,71 балла. Вторым стал японец Сёма Уно — 105,46.

Короткая программа у мужчин — первый вид командных соревнований.

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