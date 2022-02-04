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04.02.2022 (13:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал серебряным призером международного турнира по вольной борьбе в Красноярске

В Красноярске прошел XXXIII Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». В 2022 году в крупнейший центр Восточной Сибири съехалось более 300 спортсменов из России, Белоруссии, Албании, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Монголии и США. На турнире разыгрывались медали в 10 весовых категориях среди женщин и мужчин.

Рядовой спортивной роты (г. Севастополь) Аманула Расулов смог завоевать серебряную награду в весовой категории до 86 кг. Поражение ожидало армейского борца лишь в четвёртой, финальной, схватке. Со счётом 0-6 Расулова одолел земляк Даурен Куруглиев (Дагестан), который и стал чемпионом в этом весе. Третье место на пьедестале разделили между собой американец Захид Валенсия и россиянин Ада Багомедов.

На Ярыгинском турнире-2022 сборная России одержала безоговорочную победу в общекомандном медальном зачёте: 13 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовых награды. Сборная США оказалась на втором месте с 3 золотыми, 3 серебряными и 1 бронзовой медалью. Третье место досталось команде Монголии (2 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых медалей). Победители турнира поедут на чемпионат Европы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования , Спортивные роты
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