04.02.2022 (12:45)

На Олимпийских играх в Пекине выступят 62 спортсмена армейского клуба

В состав олимпийской сборной команды ОКР для участия в Олимпийских играх 2022 года вошли 212 спортсменов, из них 62 — представители Центрального спортивного клуба Армии.

Всего состав олимпийской делегации от нашей страны на зимних Олимпийских играх в китайском Пекине составляет 461 человек, из них — 212 спортсмены (103 женщины и 109 мужчин).

Всего за 16 соревновательных дней Игр будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта (армейцы выступят в 12 видах спорта). Участие в Олимпийских играх-2022 примут более 4 тыс. атлетов из 95 стран.

Армейские спортсмены на XXIV зимних Олимпийских играх:

Биатлон: старший лейтенант Максим Цветков, лейтенант Александр Логинов, прапорщик Ирина Казакевич, прапорщик Эдуард Латыпов, прапорщик Светлана Миронова, прапорщик Ульяна Нигматуллина, младший сержант Даниил Серохвостов, ефрейтор Евгения Буртасова, Кристина Резцова и Карим Халили.

Скелетон: прапорщик Елена Никитина, Александр Третьяков.

Бобслей: Юлия Беломестных, Алексей Лаптев.

Горные лыжи: прапорщик Александр Хорошилов.

Конькобежный спорт: капитан Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Артем Арефьев, Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Дарья Качанова, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Данила Семериков, Сергей Трофимов.

Лыжные гонки: старший лейтенант Юлия Ступак, старший лейтенант Алексей Червоткин, сержант Христина Мацокина, младший сержант Александр Терентьев.

Санный спорт: Владислав Антонов, Виктория Демченко, Александр Денисьев, Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Роман Репилов.

Сноуборд: прапорщик Милена Быкова, прапорщик Дмитрий Логинов, прапорщик Наталья Соболева, рядовой София Надыршина, Игорь Слуев, Андрей Соболев.

Фигурное катание: Марк Кондратюк, Евгений Семененко.

Фристайл: рядовой Артем Шульдяков, Максим Буров, Виктория Лазаренко, Анастасия Смирнова, Анастасия Таталина.

Хоккей: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Никита Нестеров, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Иван Федотов (все – ЦСКА), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Александр Самонов (все — СКА).

Шорт-трек: прапорщик Софья Просвирнова, Даниил Ейбог, Павел Ситников.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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