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04.02.2022 (12:30)

В Псковской области экипажи Ми-28Н «Ночной охотник» выполнили боевое сопровождение вертолетов Ми-8АМТШ

В Псковской области экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» отработали боевое сопровождение вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», выполнивших десантирование групп спецназа.

Кроме того, экипажи «Ночных охотников» в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа, а также летное упражнение «полет по маршруту в заданный район», решая задачи аэронавигации и визуальной разведки местности.

Также летчики совершенствовали навыки ведения воздушного боя на малых высотах и ухода из-под удара условного противника.

Всего в учебно-боевых мероприятиях задействовано 10 боевых вертолетов и до 100 военнослужащих подразделений спецназа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Вертолеты , Западный военный округ
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