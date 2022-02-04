04.02.2022 (12:30)
В Псковской области экипажи Ми-28Н «Ночной охотник» выполнили боевое сопровождение вертолетов Ми-8АМТШ
В Псковской области экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» отработали боевое сопровождение вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», выполнивших десантирование групп спецназа.
Кроме того, экипажи «Ночных охотников» в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа, а также летное упражнение «полет по маршруту в заданный район», решая задачи аэронавигации и визуальной разведки местности.
Также летчики совершенствовали навыки ведения воздушного боя на малых высотах и ухода из-под удара условного противника.
Всего в учебно-боевых мероприятиях задействовано 10 боевых вертолетов и до 100 военнослужащих подразделений спецназа.
Новости по теме:
Подразделения войсковой противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации Западного военного округа провели двустороннее учение в Воронежской области
Метки: