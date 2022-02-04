04.02.2022 (12:15)

В Новороссийске военнослужащие Черноморского флота приняли участие в акции «Бескозырка-2022»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Новороссийске военнослужащие Черноморского флота приняли участие в акции «Бескозырка-2022»

В Новороссийске в рамках акции «Бескозырка-2022» военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) провели ритуал спуска венков и матросской бескозырки в море вблизи мемориала «Малая земля».

Памятные мероприятия посвящены 79-й годовщине высадки морского десанта под командованием майора Цезаря Куникова на Малую землю в ходе Великой Отечественной войны.

Сигналом для начала акции стал холостой орудийный «выстрел памяти» с борта крейсера-музея «Михаил Кутузов», ошвартованного у причальной стенки Морского вокзала Новороссийска.

Затем на Площади Героев состоялся ритуал зажжения факелов от Огня вечной славы, в котором приняли участие почетные караулы из состава подразделений Новороссийской военно-морской базы, соединений ВДВ, ВВС и ПВО Южного военного округа, ветераны войны, Вооруженных Сил и юнармейцы.

Военнослужащие на двух бронетранспортерах с факелами в руках начали движение к мемориалу «Малая земля» и к братской могиле советских воинов в селе Южная Озереевка для зажжения чаш памяти.

Участники акции совместно с военным оркестром, ротой Почётного караула и знамённой группой прошли по улицам города до места исторической реконструкции событий 1943 года на Малой земле. Реконструкция сопровождалась проекцией кадров военной хроники тех лет на стене мемориала и завершилась ритуалом спуска на воду Цемесской бухты венков и матросских бескозырок.

Впервые аналогичный ритуал, посвящённый мужеству и героизму советских воинов, был проведён в городе-герое Новороссийске в 1968 году.

В военно-патриотической акции «Бескозырка-2022» приняли участие более 500 военнослужащих Новороссийского гарнизона.

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