04.02.2022 (12:00)
Под Волгоградом начался лагерный сбор с подразделениями ракетных войск и артиллерии 20-й мотострелковой дивизии ЮВО
На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой под Волгоградом начался лагерный сбор с подразделениями ракетных войск и артиллерии 20-й мотострелковой дивизии. Впервые в нем принимает участие самоходно-артиллерийский полк, вошедший в состав соединения в декабре 2021 года.
В ходе сбора с артиллеристами будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке, тренировки и контрольные занятия по стрельбе и управлению огнем. Подразделениям артиллерии ЮВО предстоит выполнить огневые задачи по поражению объектов условного противника на удалении от 2 до 15 км как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций с применением различных боеприпасов.
Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработают действия на марше, выполнят нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.
Цель лагерного сбора — поэтапное слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при ведении обороны и наступления.
Всего в сборе принимают участие более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня «Торнадо», самоходные гаубицы «Мста-С» и «Хоста», минометы, а также комплексы противотанковых управляемых ракет.