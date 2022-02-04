04.02.2022 (12:00)

Под Волгоградом начался лагерный сбор с подразделениями ракетных войск и артиллерии 20-й мотострелковой дивизии ЮВО

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой под Волгоградом начался лагерный сбор с подразделениями ракетных войск и артиллерии 20-й мотострелковой дивизии. Впервые в нем принимает участие самоходно-артиллерийский полк, вошедший в состав соединения в декабре 2021 года.

В ходе сбора с артиллеристами будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке, тренировки и контрольные занятия по стрельбе и управлению огнем. Подразделениям артиллерии ЮВО предстоит выполнить огневые задачи по поражению объектов условного противника на удалении от 2 до 15 км как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций с применением различных боеприпасов.

Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработают действия на марше, выполнят нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.

Цель лагерного сбора — поэтапное слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при ведении обороны и наступления.

Всего в сборе принимают участие более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня «Торнадо», самоходные гаубицы «Мста-С» и «Хоста», минометы, а также комплексы противотанковых управляемых ракет.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице