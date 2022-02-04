04.02.2022 (11:45)

Военнослужащие ЮВО в Ставропольском крае приступили к отработке элементов тактической стрельбы с применением сирийского боевого опыта

Военнослужащие мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, приступили к отработке элементов тактической стрельбы на основе боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике.

В практических занятиях принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих из мотострелковых, разведывательных и снайперских подразделений соединения ЮВО.

В ходе занятий по армейской тактической стрельбе инструкторы по тактико-специальной подготовке обучают военнослужащих маскировке, ориентированию на поле боя, подбору стрелкового оружия, средств связи и взаимодействию в составе отделения и взвода с применением сирийского опыта. Элементы тактической стрельбы выполняются в дневное и ночное время суток с применением специальных средств.

«Развитие армейской тактической стрельбы и совершенствование методик огневой подготовки является одной из приоритетных задач боевой подготовки. Занятия основаны на передовых методиках огневой и тактической подготовки, разработанных на основе опыта современных локальных войн и конфликтов. Обучение направлено на развитие у личного состава морально-волевых качеств, психологической устойчивости при выполнении задач в различных условиях», — отметил начальник боевой подготовки 49-й армии ЮВО полковник Алексей Плисов.

В соответствии с новыми требованиями боевой подготовки офицерам в новом учебном году предстоит выполнять упражнения армейской тактической стрельбы не реже двух раз в месяц. Сержанты и солдаты мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений будут выполнять нормативы по тактической стрельбе на каждой огневой тренировке. В подразделениях всех остальных родов войск и специальных войск солдаты и сержанты будут выполнять данный вид стрельб не реже одного раза в месяц.

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