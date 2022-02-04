04.02.2022 (11:30)

Военнослужащие ЮВО в Армении проводят дезинфекцию объектов военной и социальной инфраструктуры

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты авиационной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводят мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке объектов военной и социальной инфраструктуры.

На контрольно-пропускных пунктах производится обработка дезинфицирующим раствором всего автомобильного транспорта, прибывающего на территорию военного аэродрома, у водителей и пассажиров измеряется температура, а на всей территории авиабазы обязательны ношение масок

и соблюдение дистанции.

Производится санитарная обработка служебных, технических и дежурных помещений авиабазы, в том числе контрольно-диспетчерского пункта и помещения технического обслуживания авиационной техники. Для этой цели применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для обработки отдельных участков местности и дорог.

Личный состав авиационной базы ЮВО проходит плановую ревакцинацию вместе с членами семей и сотрудниками гражданского персонала.

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