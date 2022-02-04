Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.02.2022 (11:30)

Военнослужащие ЮВО в Армении проводят дезинфекцию объектов военной и социальной инфраструктуры

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты авиационной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводят мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке объектов военной и социальной инфраструктуры.

На контрольно-пропускных пунктах производится обработка дезинфицирующим раствором всего автомобильного транспорта, прибывающего на территорию военного аэродрома, у водителей и пассажиров измеряется температура, а на всей территории авиабазы обязательны ношение масок
и соблюдение дистанции.

Производится санитарная обработка служебных, технических и дежурных помещений авиабазы, в том числе контрольно-диспетчерского пункта и помещения технического обслуживания авиационной техники. Для этой цели применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для обработки отдельных участков местности и дорог.

Личный состав авиационной базы ЮВО проходит плановую ревакцинацию вместе с членами семей и сотрудниками гражданского персонала.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В войсках ЮВО с начала года проведено более 650 военно-патриотических мероприятий с участием молодежи
В Новочеркасском гарнизоне ЮВО проводится ревакцинация военнослужащих и членов их семей от новой коронавирусной инфекции
В Новочеркасском гарнизоне ЮВО проводится ревакцинация военнослужащих и членов их семей от новой коронавирусной инфекции
Почти 1000 гражданских пациентов c тяжелым течением COVID-19 получили помощь в медцентрах Минобороны России в Поволжье и Сибири

Метки:
Южный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false