04.02.2022 (11:15)

В Каспийске открыт центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» открыт на базе Колледжа архитектуры и строительства Каспийска в Республике Дагестан. Он является первым из 20 центров «Авангард», создаваемых в городах с населением более 100 тыс. человек.

Также продолжается работа по развитию шести региональных центров военно-патриотического воспитания. В марте текущего года планируется открытие центра «Авангард» в Республике Ингушетия.

Центры «Авангард» не только знакомят молодежь со спецификой разных войск, но и сплачивают ребят, помогают им стать целеустремленными, уверенными в себе.

Сборы с молодыми людьми в «Авангарде» проходят в течение пяти дней в режиме интенсивных теоретических, практических и спортивных занятий. Всех участников сборов обеспечивают форменной одеждой, для них предусмотрено свободное время, организован отдых и персональная медицинская помощь. Оборудованы тематические классы, казармы, столовая, где воспитанники будут познавать основы военной службы.

Задачей «Авангарда» является развитие командного духа, чувства ответственности за себя, друзей, родных и близких, воспитывать лидерские качества и умение определять своё предназначение, знакомить молодёжь с новинками оборонной промышленности и особенностями службы в армии.

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