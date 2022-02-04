04.02.2022 (10:45)

В горное соединение ЮВО в Карачаево-Черкесии поступил новый мобильный комплекс для тренировки горных подразделений

В горное соединение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Карачаево-Черкесии, поступил новый мобильный комплекс для тренировки горных подразделений.

К занятиям по горной подготовке с применением нового горного комплекса приступили более 700 военнослужащих соединения ЮВО.

Мобильный комплекс предназначен формирования навыков передвижения по труднопроходимой местности, выработки различных приемов и способов преодоления естественных и искусственных препятствий. Также комплекс способствует развитию моральной и психофизической устойчивости при преодолении труднодоступных участков местности, развитии силы, ловкости и координации.

«Впервые комплекс был представлен на закрытии конкурса Армейских международных игр «Эльбрусское кольцо» в 2021 году в Центре горной подготовки и выживания военнослужащих «Терскол». В ходе закрытия конкурса статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков осмотрел новый мобильный комплекс, который после этого поступил к нам в соединение», — пояснил помощник командира горного соединения ЮВО по физической подготовке капитан Алексей Демиш.

Также в ходе занятий военнослужащие будут совершенствовать навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с использованием альпинистского снаряжения.

На горном комплексе могут заниматься одновременно до 25 человек. Его уникальность заключается в том, что он в кратчайшие сроки может быть развернут в местах подготовки специалистов.

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