04.02.2022 (10:30)

В войсках ЮВО с начала года проведено более 650 военно-патриотических мероприятий с участием молодежи

С начала года в войсках Южного военного округа (ЮВО) проведено более 650 военно-патриотических мероприятий с участием детей и молодежи.

В рамках информационно-агитационной военно-патриотической акции «Есть такая профессия — Родину защищать!», а также стартовавшего в субъектах Российской Федерации месячника военно-спортивной и оборонно-массовой работы организованы тематические встречи с юнармейцами, проведение однодневных военно-полевых сборов и различных культурно-досуговых мероприятий, а также содействие в проведении торжественных церемоний посвящения в юнармейцы.

В субъектах Юга России создано два новых юнармейских отряда, а ряды движения пополнили более 1,5 тыс. новых участников.

На сегодняшний день в зоне ответственности округа насчитывается около 5,5 тыс. юнармейских отрядов, объединивших в своих рядах более 188 тыс. юношей и девушек.

Также в Каспийске состоялось открытие первого из 20 центров «Авангард», создаваемых в городах-стотысячниках. Продолжается работа по развитию шести региональных центров военно-патриотического воспитания. В марте текущего года планируется открытие центра «Авангард» в Республике Ингушетия.

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